نابلس: إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثمانية مواطنين على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا.وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل: "إن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت على جبل صبيح في بيتا، اثنان بالرصاص الحي فيما أصيب الآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف جبريل أن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص "المطاطي" خلال المواجهات التي اندلعت في بيت دجن شرق نابلس، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.