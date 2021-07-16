عربي

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات
رام الله - دنيا الوطن
وعد الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات في البلاد، وذلك عقب تصاعد الأزمة السياسية باعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

وقال الرئيس عون اليوم الجمعة، إن "لبنان سيتجاوز الظروف الصعبة، لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "سأبقى أبذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أكد أمس أن عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.

وقدم الحريري أمس الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد قرابة 10 أشهر على تكليفه، حيث عجز عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

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