شؤون فلسطينية

القدس: مسيرة في حزما تنديدا بشق الاحتلال شارع استيطاني

القدس: مسيرة في حزما تنديدا بشق الاحتلال شارع استيطاني
رام الله - دنيا الوطن
شارك أهالي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، اليوم الجمعة، في مسيرة منددة بشق قوات الاحتلال الإسرائيلي شارع عسكري استيطاني في منطقة "الثغرة" غربي البلدة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن الأهالي أدوا صلاة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي فوق الأراضي المحيطة بالشارع، قبل أن يخرجوا في المسيرة حاملين العلم الفلسطيني، والشعارات واليافطات المنددة بالاستيطان، فيما انتشر جنود الاحتلال في محيط المنطقة.

وردد المشاركون هتافات غاضبة ضد الاستيطان، وسياسة الاحتلال المتمثلة بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي البلدة، وحرمان المواطنين ورعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم.

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