الصحة: تسجيل حالة وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة والقطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 4، طولكرم 1، بيت لحم 1، نابلس 2، الخليل 2، قطاع غزة 61".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 8، نابلس 5، الخليل 2، طولكرم 2، قطاع غزة 45".ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية 15 مريضاً.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 565,552 بينهم 400,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.