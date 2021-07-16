شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل حالة وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل حالة وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 4، طولكرم 1، بيت لحم 1، نابلس 2، الخليل 2، قطاع غزة 61".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 8، نابلس 5، الخليل 2، طولكرم 2، قطاع غزة 45".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية  15 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 565,552 بينهم 400,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

أبو هولي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي أوضاع اللاجئين وأزمة (أونروا)

أبو هولي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي أوضاع اللاجئين وأزمة (أونروا)

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية

مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في وادي الفارعة جنوب طوباس

مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في وادي الفارعة جنوب طوباس

البرلمان العربي يحذر من خطورة اقتحام المستوطنين للمسجد لأقصى الأحد المقبل

البرلمان العربي يحذر من خطورة اقتحام المستوطنين للمسجد لأقصى الأحد المقبل

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: هيئة المعابر تشرع بتطوير الصالة الخارجية لمعبر رفح البري

شاهد: هيئة المعابر تشرع بتطوير الصالة الخارجية لمعبر رفح البري

مسؤول أمريكي يحذر: الوضع الاقتصادي والسياسي للسلطة صعب وخطير.. وهذا ما طالبه من إسرائيل

مسؤول أمريكي يحذر: الوضع الاقتصادي والسياسي للسلطة صعب وخطير.. وهذا ما طالبه من إسرائيل

(معاريف): فرص التوصل لصفقة تبادل أسرى غير ناضجة والوسطاء يبذلون جهودا لسد الفجوات

(معاريف): فرص التوصل لصفقة تبادل أسرى غير ناضجة والوسطاء يبذلون جهودا لسد الفجوات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي أوضاع اللاجئين وأزمة (أونروا)

أبو هولي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي أوضاع اللاجئين وأزمة (أونروا)

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية

مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في وادي الفارعة جنوب طوباس

مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في وادي الفارعة جنوب طوباس

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

جنين: قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين

جنين: قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين

اشتية: سنبقى أوفياءً للديمقراطية ولحرية التعبير بمجتمع يؤمن بالتعددية للجميع وليس حكرا على أحد

اشتية: سنبقى أوفياءً للديمقراطية ولحرية التعبير بمجتمع يؤمن بالتعددية للجميع وليس حكرا على أحد

ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيكل

طالع آخر تطورات الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

طالع آخر تطورات الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة

المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

مصر تسجل سبع وفيات و81 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل سبع وفيات و81 إصابة جديدة بـ(كورونا)

شرطة دبي تختار التعاون مع شركة درونات إسرائيلية لتعزيز الأمن

شرطة دبي تختار التعاون مع شركة درونات إسرائيلية لتعزيز الأمن