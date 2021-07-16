الصحة الإسرائيلية: تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب بيان الصحة الإسرائيلية، تم إجراء 65,125 اختبارًا يوم أمس، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية بينها 1.52% وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 849,654 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأوضحت معطيات وزارة الصحة أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 5,817، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الكلي يبلغ 6,443 حالة وفاة.وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات توجد 52 إصابة تعد خطيرة منها 18 إصابة حرجة، بينما يوجد 17 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.وتلقى 5,740,832 مواطنا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ(كورونا)، بينما تلقى 5,218,801 مواطنا الجرعة الثانية من اللقاح.