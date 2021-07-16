عاجل

  • البرلمان العربي يحذر من خطورة اقتحام المستوطنين للمسجد لأقصى الأحد المقبل

عربي

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الزراعة الجزائري، عبد الحميد حمداني، أمس الخميس، أن معظم الحرائق التي سجلت في البلاد كانت بفعل فاعل.

ونقلت صحيفة النهار، أمس الخميس، عن حمداني، أن الحرائق التي اندلعت في بلاده قضت على 8900 هكتار، وأكبرها كان بولاية خنشلة، حيث أتت الحرائق فيها على 2200 هكتار، وهو ما يصل إلى 92% من مجموع تلك الحرائق.

ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قدرت المساحات المتضررة من الحرائق بـ2600 هكتار السنة الماضية، بعدما تم تسجيل ارتفاع كبير للحرائق هذا العام، فيما امتدت الحرائق إلى الأشجار الغابية، خاصة الصنوبر منها، في وقت قضت على بعض البساتين والأشجار المثمرة، وكثير من أجهزة الري، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

ووضع الوزير الجزائري خطة عاجلة بمشاركة المجتمع المدني في بلاده ومواطنين، تهدف إلى حماية الثروة الوطنية، ونشر الوعي المجتمعي عبر التحلي بالمسؤولية، مشددا على تعزيز دور المؤسسات، حتى تقوم بدورها الوقائي والمساعدة في مكافحة الحرائق، عبر التنسيق مع المعنيين كافة، بما فيهم السكان والمجتمع المدني.

وطالب وزير الزراعة الجزائري بتجنيد كل الفاعلين في عملية التوعية والتعبئة لتفادي الحرائق، وإشراك المجتمع المدني للتعريف بمخاطر الحرائق، وتكثيف حملات التوعية، ورفع درجة الحذر لدى المواطنين والتنبيه من مخاطر اندلاع الحرائق.

وشدد الوزير الجزائري على وضع أبراج للمراقبة للفرق المتنقلة للتدخل الأولي والعمل على إعادة النشاط في المناطق المتضررة من الحرائق، في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن بلاده ستقوم بتعويض المتضررين من الحرائق.

يذكر أن بعض الولايات الجزائرية قد شهدت اندلاع حرائق منذ مساء الجمعة الماضية، وساعدت الرياح على انتشار وتوسع رقعة الحريق، وتركزت الحرائق في ولايات تيبازة، الشلف، البليدة، وهران، تلمسان، المدية والبويرة.

أخبار ذات صلة

سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال بلبنان

سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال بلبنان

المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

شاهد: السعودية تنشر فيلماً افتراضياً عن إسعاف الحجاج خلال موسم الحج

شاهد: السعودية تنشر فيلماً افتراضياً عن إسعاف الحجاج خلال موسم الحج

مصر تسجل سبع وفيات و81 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل سبع وفيات و81 إصابة جديدة بـ(كورونا)

شرطة دبي تختار التعاون مع شركة درونات إسرائيلية لتعزيز الأمن

شرطة دبي تختار التعاون مع شركة درونات إسرائيلية لتعزيز الأمن

الحريري يكشف سبب اعتذاره عن تشكيل الحكومة

الحريري يكشف سبب اعتذاره عن تشكيل الحكومة

بأمر من السيسي.. الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس

بأمر من السيسي.. الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس

ماذا علقت الرئاسة اللبنانية على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟

ماذا علقت الرئاسة اللبنانية على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين

جنين: قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين

اشتية: سنبقى أوفياءً للديمقراطية ولحرية التعبير بمجتمع يؤمن بالتعددية للجميع وليس حكرا على أحد

اشتية: سنبقى أوفياءً للديمقراطية ولحرية التعبير بمجتمع يؤمن بالتعددية للجميع وليس حكرا على أحد

ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيكل

طالع آخر تطورات الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

طالع آخر تطورات الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

الثقافة تنعى الكاتب والمناضل محمد نفاع

الثقافة تنعى الكاتب والمناضل محمد نفاع

المطور: بيتا أيقونة المقاومة الشعبية في حماية البيئة من الأطماع الاستيطانية

المطور: بيتا أيقونة المقاومة الشعبية في حماية البيئة من الأطماع الاستيطانية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم محاولتهما اجتياز السياج نحو الغلاف

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم محاولتهما اجتياز السياج نحو الغلاف

قناة إسرائيلية تكشف عن آلية جديدة لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة

قناة إسرائيلية تكشف عن آلية جديدة لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة

المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

مصر تسجل سبع وفيات و81 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل سبع وفيات و81 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الحريري يكشف سبب اعتذاره عن تشكيل الحكومة

الحريري يكشف سبب اعتذاره عن تشكيل الحكومة