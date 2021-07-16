شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال تقرير (كورونا) اليومي في قطاع غزة، إلى أنه تم إجراء 557 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأضافت أنه تم تسجيل 45 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 115544 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1455 حالة، وإجمالي المتعافين 113010 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1079 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 39 حالة، من بينها 32 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  226300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 95144  شخصا".

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