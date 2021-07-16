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المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الدينية بالمغرب، يوم أمس الخميس، أنه تقرّر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد بسبب التدابير الاحترازية لمنع انتشار وباء "كورونا" في ظل زيادة عدد الإصابات مؤخرا.

وأصدرت وزارة الأوقاف الدينية المغربية بلاغا قالت فيه: "إن المساجد مفتوحة، والحمد لله، للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذا الإجراء بخصوص صلاة العيد يتعلق بسنة يجوز القيام بها داخل المنازل"، وفقا لما نقلته صحيفة (هيسبريس) المغربية.

وتابع البلاغ: "إن هذا الإجراء إنما يرجى منه ما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان، راجين الله تعالى أن تأتي علينا، وقد نجونا من الوباء، أعياد مقبلة تعود فيها فرحة الخروج إلى صلاة العيد".

هذا وسجلت السلطات الصحية في المملكة المغربية، 2571 إصابة جديدة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549844 إصابة، وتماثل منها 528645 حالة للشفاء، فيما تم تسجيل 9418 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

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