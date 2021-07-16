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شاهد: السعودية تنشر فيلماً افتراضياً عن إسعاف الحجاج خلال موسم الحج

شاهد: السعودية تنشر فيلماً افتراضياً عن إسعاف الحجاج خلال موسم الحج
رام الله - دنيا الوطن
بثت السلطات السعودية، أمس الخميس، شريط فيديو افتراضيا عن كيفية إسعاف الحجاج خلال موسم الحج.

ونشرت هيئة الهلال الأحمر السعودية تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، عرضت من خلالها فيلما افتراضيا عن عمليات الإسعاف في موسم الحج، قبيل أيام قليلة من موسم الحج للعام الهجري الحالي 1442، حيث بثت مشاهد افتراضية لحادث مروري وقع خلال أداء مشاعر الحج، يتعرض له مجموعة من الحجيج.

وعقب وقوع الحادث، فورا، انتقلت 22 سيارة إسعاف و7 دراجات نارية، بالإضافة إلى عربة تموين طبية، ومن قبلهم 71 متطوعا ومتطوعة تواجدوا في مكان الحادث، بغرض المساعدة العاجلة على القيام بالإسعافات الأولية للجرحى والمصابين.

وفي أعقاب المساعدة العاجلة في موقع الحادث المروري، يتم نقل الجرحى والمصابين إلى سيارات الإسعاف، استعدادا لنقلهم إلى المستشفيات، من أجل تلقي العلاج.

يذكر أن الاثنين المقبل، ستوافق وقفة عرفات، للعام الهجري الجديد 1442.


 


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