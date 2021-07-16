شؤون فلسطينية

شاهد: هيئة المعابر تشرع بتطوير الصالة الخارجية لمعبر رفح البري

شاهد: هيئة المعابر تشرع بتطوير الصالة الخارجية لمعبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
شرعت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الصالة الخارجية بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة، على مساحة تقدر بـ 520 متراً مربعاً.

وقال العقيد ناجي صيام مدير معبر رفح البري إن المشروع يأتي ضمن سعي الهيئة الدائم لتطوير المعابر ومرافقها؛ في سبيل تحسين جودة الخدمة للمواطنين، والعمل على راحة المسافرين وتسهيل عبورهم، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضح صيام، في تصريح لـ "موقع الداخلية" أن الطواقم الفنية بدأت بالمرحلة الأولى من إعادة تأهيل الصالة الخارجية لمعبر رفح، وصيانتها، والتي تتمثل بإنشاء مظلات جديدة للاستراحة.

وبين أن المرحلة الثانية ستشمل إعادة تأهيل وصيانة الصالة من الداخل، وتوسعتها، لتستوعب أعداداً أكبر من المسافرين، وتجهيزها بالتكييف المركزي بشكل كامل؛ من أجل تحقيق راحة أكبر للمسافرين.





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