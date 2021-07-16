شؤون فلسطينية

(معاريف): فرص التوصل لصفقة تبادل أسرى غير ناضجة والوسطاء يبذلون جهودا لسد الفجوات

(معاريف): فرص التوصل لصفقة تبادل أسرى غير ناضجة والوسطاء يبذلون جهودا لسد الفجوات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن فرص التوصل لصفقة تبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، لا تزال غير ناضجة، وغير قريبة، بسبب تشدد حركة حماس في مطالبها حول بند إطلاق أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوسطاء المصريين، يبذلون جهوداً؛ لسد الفجوات الكبيرة بين الأطراف، بما في ذلك مقترحات لإتمام الصفقة.

وقالت: "كما يبدو أيضا بأنه من الصعب في "إسرائيل" الالتزام بالمبدأ المعلن بعد العملية العسكرية الأخيرة، بأن لا إعادة إعمار بدون صفقة".

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