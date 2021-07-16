دولي

مصرع 23 شخصا بحادث مرور في ساحل العاج

مصرع 23 شخصا بحادث مرور في ساحل العاج
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (Fraternite Matin)، إن ما لا يقل عن 23 شخصا قتلوا، وأصيب 34 آخرون بجروح، في حادث مرور في ساحل العاج.

وذكرت الصحيفة المحلية، أن الحادث وقع نتيجة تصادم ميكروباص مع شاحنة، على بعد 100 كيلومتر شمال أبيدجان، أكبر مدن البلاد.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مستشفى في مدينة بودو (منطقة لاغيون): "ومن بين المصابين، تم نقل إلى المستشفى 16 شخصا بينهم خمسة أطفال. ويوجد في حالة غيبوبة حاليا، ثلاثة من البالغين".

وذكر شهود عيان، أن الحادث نتج عن انفجار إطار الحافلة الصغيرة.

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