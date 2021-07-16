شؤون فلسطينية

اشتية: سنبقى أوفياءً للديمقراطية ولحرية التعبير بمجتمع يؤمن بالتعددية للجميع وليس حكرا على أحد

اشتية: سنبقى أوفياءً للديمقراطية ولحرية التعبير بمجتمع يؤمن بالتعددية للجميع وليس حكرا على أحد
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس الوزراء محمد اشتية على التمسك بقيم الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي في مجتمع يؤمن بالتعددية وليس حكرا على أحد، مشيدا بأبناء المؤسسة الأمنية باعتبارهم حماة للوطن وللحرية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، أمس الخميس، في حفل تخريج الفوج التاسع من طلبة البكالوريوس والثالث لطلبة الدبلوم في جامعة الاستقلال "فوج حي الشيخ جراح" بمدينة أريحا، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة توفيق الطيراوي، ومحافظ اريحا والاغوار جهاد أبو العسل، وأعضاء المجلس والكادر التدريسي في الجامعة، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وقادة المؤسسة الأمنية ومحافظين، وشخصيات رسمية واعتبارية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وهنأ اشتية باسم السيد الرئيس محمود عباس الطلبة الخريجين وذويهم، معربا عن سعادته بتراكم الإنجازات عاما بعد عام في جامعة الاستقلال الاستثنائية والتي أنشئت بظرف استثنائي.

وقال رئيس الوزراء: "تتخرجون اليوم ونحن نعبر ظروفا سياسية صعبة، ونكافح لكي نعبر ظرفا صحيا استثنائيا، ونحن نتجه نحو المناعة المجتمعية بالتطعيم، في ظل مواجهة تحورات جديدة من هذا الفيروس الذي يواجهه العالم، ولذلك يسعدني ان إجراءات السلامة في هذا العام قد اخذت مجراها في هذا التخرج".

وأضاف اشتية: "من الناحية السياسية امامنا مجموعة من التحديات أولها الإجراءات الإسرائيلية المجرمة على ارضنا من مصادرة وهدم للبيوت واستيطان وحصار على غزة و36 حاجز عسكري، وحصار على القدس وتهويدها، كل هذه الإجراءات الإسرائيلية انما ترمي الى شيء واحد وهو منع اقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

وتابع اشتية: "نرى اليوم غياب مسار سياسي عن الطاولة، وحتى مبادرة السلام العربية للأسف الشديد لم يأخذها العالم بجدية، هذا الفراغ السياسي يجب أن يتم ملؤه ويجب أن يكون هناك مبادرة دولية من اللجنة الرباعية، وهذا العام يصادف الذكرى الثلاثين على مؤتمر مدريد الذي انعقد عام 1991 وبعد ثلاثين سنة نجد أن هناك فراغا سياسيا، لا مبادرة أمريكية ولا أوروبية ولا عربية ولا حتى مبادرة إسرائيلية لإنهاء الاحتلال، لذلك فإننا نرى أن ​الذي يملأ هذا الفراغ السياسي هو وجودنا على الأرض وصمودنا، وتمسكنا بالشيخ جراح وسلوان والاقصى وتمسكنا بكل مكوناتنا في مدينة القدس ونتمسك بوحدة الجغرافيا بين الضفة وغزة ووحدة الانسان الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وأردف رئيس الوزراء: "ومن التحديات التي نواجهها أيضا ان هذا الاحتلال يشن علينا حربا غير مسبوقة على روايتنا التي تتعرض للتزوير بشكل مستمر، علينا أن نصيغ روايتنا ونعززها عن فلسطين فلكل واحد منا لديه رواية وقصة".

واستطرد اشتية: "ومن أهم التحديات التي أمامنا، إنهاء الانقسام هذا الانقسام البغيض الذي حرمنا من مياه البحر الأبيض المتوسط على شواطئ غزة وحرم أهلنا في قطاع غزة أن يأتوا الى القدس ومنع أهل الساحل ان يروا الجبل هذا الانقسام الذي نريد له ان ينتهي بالحوار والاتفاق وبالانتخابات التي عطلها الاحتلال وسنبقى أوفياء للديمقراطية في مجتمعنا الفلسطيني ولحرية التعبير وان يكون المجتمع للجميع وليس حكرا على أحد، ولذلك اخواني في المؤسسة الأمنية هم بالإضافة الى انهم حماتنا وحماة الوطن هم أيضا حماة الحرية".

واختتم رئيس الوزراء: "مهمتنا هي التحرير والتحرر ودحر الاحتلال وإقامة الدولة وحماية المنجزات لكي يعيش أولادنا وأحفادنا بأمان، نحن هنا من خلال هذه المؤسسة الوطنية التي تعبر عن عقيدة وطنية تؤمن بروح التعاون بين الأجهزة الأمنية وجامعة الاستقلال، وعلينا ان نسعى ان تكون مخرجات جامعة الاستقلال هي مدخلات للأجهزة الأمنية بكل مفاصلها".

أخبار ذات صلة

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

جنين: قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة يعبد

جنين: قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة يعبد

ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيكل

طالع آخر تطورات الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

طالع آخر تطورات الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

الثقافة تنعى الكاتب والمناضل محمد نفاع

الثقافة تنعى الكاتب والمناضل محمد نفاع

المطور: بيتا أيقونة المقاومة الشعبية في حماية البيئة من الأطماع الاستيطانية

المطور: بيتا أيقونة المقاومة الشعبية في حماية البيئة من الأطماع الاستيطانية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم محاولتهما اجتياز السياج نحو الغلاف

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم محاولتهما اجتياز السياج نحو الغلاف

قناة إسرائيلية تكشف عن آلية جديدة لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة

قناة إسرائيلية تكشف عن آلية جديدة لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة يعبد

جنين: قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة يعبد

الثقافة تنعى الكاتب والمناضل محمد نفاع

الثقافة تنعى الكاتب والمناضل محمد نفاع

المطور: بيتا أيقونة المقاومة الشعبية في حماية البيئة من الأطماع الاستيطانية

المطور: بيتا أيقونة المقاومة الشعبية في حماية البيئة من الأطماع الاستيطانية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم محاولتهما اجتياز السياج نحو الغلاف

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم محاولتهما اجتياز السياج نحو الغلاف

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم

هيئة الأسرى: خمسة أسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

هيئة الأسرى: خمسة أسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة النقد

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة النقد

المالكي يبحث مع لازريني الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للأونروا

المالكي يبحث مع لازريني الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للأونروا

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

بأمر من السيسي.. الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس

بأمر من السيسي.. الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس

ماذا علقت الرئاسة اللبنانية على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟

ماذا علقت الرئاسة اللبنانية على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟

السيسي يتحدث عن مرحلة مفصلية مرت بها مصر

السيسي يتحدث عن مرحلة مفصلية مرت بها مصر

تونس تسجل أعلى معدل وفيات بـ(كورونا) في شرق المتوسط وإفريقيا

تونس تسجل أعلى معدل وفيات بـ(كورونا) في شرق المتوسط وإفريقيا