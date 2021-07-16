طالع آخر تطورات الحالة الجوية حتى يوم الاثنين
يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد، اليوم الجمعة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً الى في بقية المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
السبت 2021/07/17 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاحد 2021/07/18 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاثنين 2021/07/19 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|34-23
|34-23
|36-24
|بيت لحم
|34-23
|34-23
|36-24
|رام الله والبيرة
|33-22
|33-22
|35-23
|طولكرم
|34-23
|34-23
|36-24
|نابلس
|35-23
|35-23
|37-24
|قلقيلية
|34-23
|34-23
|36-24
|جنين
|37-24
|37-24
|40-25
|سلفيت
|34-23
|34-23
|36-24
|طوباس
|38-25
|38-25
|41-26
|روابي
|35-23
|35-23
|37-24
|الخليل
|33-22
|33-22
|35-23
|غزه
|32-24
|32-24
|34-25
|أريحا
|43-28
|43-28
|45-29
|خانيونس
|32-24
|32-24
|34-25
|الأغوار الشمالية
|41-26
|41-26
|43-28
|رفح
|33-23
|33-23
|35-24
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