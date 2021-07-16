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طالع آخر تطورات الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

طالع آخر تطورات الحالة الجوية حتى يوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد، اليوم الجمعة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً الى في بقية المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 2021/07/17 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2021/07/18 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2021/07/19 يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة   .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 34-23 34-23 36-24 بيت لحم 34-23 34-23 36-24
رام الله والبيرة 33-22 33-22 35-23 طولكرم 34-23 34-23 36-24
نابلس 35-23 35-23 37-24 قلقيلية 34-23 34-23 36-24
جنين 37-24 37-24 40-25 سلفيت 34-23 34-23 36-24
طوباس 38-25 38-25 41-26 روابي 35-23 35-23 37-24
الخليل 33-22 33-22 35-23 غزه 32-24 32-24 34-25
أريحا 43-28 43-28 45-29 خانيونس 32-24 32-24 34-25
الأغوار الشمالية 41-26 41-26 43-28 رفح 33-23 33-23 35-24

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