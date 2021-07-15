الحريري يكشف سبب اعتذاره عن تشكيل الحكومة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه تخلى عن تشكيل الحكومة بعدما تأكد أن الرئيس ميشال عون، لا يزال يريد الثلث المعطل وأن حزبه لن يمنح الحكومة الثقة.وأضاف الحريري في مقابلة مع قناة (الجديد) اللبنانية بعد ساعات من اعتذاره عن تشكيل الحكومة إنه لم يفرض شروطا على الرئيس عون.وقال: "أنا لا أستطيع أن أقدم تشكيلة للحكومة ورئيس الجمهورية لا يريد إعطاء الثقة بل يريد الثلث المعطل، وكلكم تعرفون أن هذه ليست طريقة لتشكيل الحكومة".وتابع الحريري في تغريدات على "تويتر": "اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل".