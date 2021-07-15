إيرلندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت إيرلندا يوم الخميس أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس (كورونا) منذ فبراير الماضي.وأبلغت وزارة الصحة عن 994 إصابة من متوسط أقل من 500 حالة يوميا الأسبوع الماضي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال نائب رئيس الوزراء ليو فارادكار في وقت سابق يوم الخميس للصحفيين، إن الزيادة المتوقعة في الإصابات من نسخة دلتا من COVID-19 كانت تحدث في وقت أقرب مما كان متوقعا.وأضاف: "لكنه لا يوجد سبب يشير إلى وقوع كارثة ولا داعي لتأجيل خطط إعادة الافتتاح الحذرة للبلاد".وكانت إيرلندا رفعت القيود على استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" لتطعيم البالغين حتى عمر 50 عاما ضد (كورونا) وخفضت الفترة الموصى بها بين الجرعتين من ثمانية إلى أربعة أسابيع.وقالت الحكومة إن القيود على استخدام لقاح شركة "جونسون اند جونسون" لمن هم أقل من 50 عاما رفعت أيضا.وقيدت إيرلندا استخدام اللقاحين في أبريل بسبب مخاوف من حالات تجلط دموي حدثت لشباب بعد تلقيهما.