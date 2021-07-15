قناة إسرائيلية تكشف عن آلية جديدة لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد جيلي كوهين، مراسل قناة (كان)، أن إسرائيل ترغب في تمرير الأموال القطرية الى قطاع غزة، قبل عيد الأضحى، لافتا إلى أن السفير القطري محمد العمادي، يحاول اقناع حركة حماس، قبول الآلية الجديدة.وقال كوهين: "بسبب معارضة الآلية، هناك مقترح متوقع تنفيذه لتمرير الدولارات للأسر المحتاجة من خلال بطاقة صرف (بطاقة خصم الكتروني مباشر)".وكانت القناة 12 الإسرائيلية، ذكرت قبل أيام، أنه تمت صياغة الخطوط العريضة في الأسابيع الأخيرة حول تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.وأوضحت أن المخطط المقترح لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ينص على تحويل 30 مليون دولار شهريًا، منها 10 ملايين دولار لتمويل الوقود، و10 ملايين دولار إضافية للأسر المحتاجة، ومبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار إلى مشروع النقد مقابل العمل لتحسين الوضع الاقتصادي.