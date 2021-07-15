الصحة الإيطالية: تسجيل تسع وفيات و2455 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد حالات الوفاة بـ(كورونا) في إيطاليا إلى 127840 بالإعلان عن تسجيل 9 وفيات جديدة اليوم، انخفاضا من 23 حالة وفاة أمس الأربعاء.وقالت الصحة الإيطالية إن 2455 إصابة جديدة أضيفت اليوم إلى إجمالي الإصابات في البلاد التي تجاوز عددها 4 ملايين و280 ألف حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وحسب إحصاءات وزارة الصحة الإيطالية فإن حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد تعد الأعلى في أوروبا بعد بريطانيا، كما تقع إيطاليا في المرتبة الثامنة عالميا في عدد الوفيات الناجمة عن (كورونا) منذ ظهور المرض لديها في فبراير من العام الماضي.