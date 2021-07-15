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شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
جرف الاحتلال اليوم الخميس، أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين، تقع في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إنه بناء على تقارير إسرائيلية فإن الاليات الاحتلالية جرفت المقبرة أثناء أعمال توسيع الشارع الالتفافي رقم ٦٠ الواصل ما بين القدس والخليل، والتي تقع على مساحة (٤) دونمات في منطقة "خلة عين العصافير" جنوب بلدة الخضر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واكد بريجية أن ذلك يعد اعتداء سافر على الآثار الفلسطينية حسب القانون الدولي ويندرج ضمن جرائم الحرب بحق الشعب والتاريخ الفلسطيني.

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