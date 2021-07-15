هيئة الأسرى: خمسة أسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، إن خمسة أسرى شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من اليوم ضد اعتقالهم الإداري التعسفي.وأوضحت الهيئة، أن أربعة منهم يقبعون في سجن ريمون، وهم: محمود الفسفوس ورأفت الدراويش من مدينة دورا، وجيفارا النمورة من رام الله، ومؤيد الخطيب من بيت لحم، فيما شرع الأسير كايد الفسفوس بإضرابه عن الطعام من سجن النقب الصحراوي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكدت الهيئة، أن الاعتقال الإداري، انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي بموجبه يحق للأسير معرفة أسباب اعتقاله؛ إلا أن الاحتلال يرفض إطلاع الأسير على ذلك بذريعة الملف السري.وبينت أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يبلغ قرابة 540 معتقلا.