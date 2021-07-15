الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة النقد

رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية عن العام 2020.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، رئيس سلطة النقد فراس ملحم، ونائب رئيس سلطة النقد محمد مناصرة، بحضور مستشار الرئيس القانوني علي مهنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأطلع ملحم، الرئيس، على أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير السنوي، والخطط الموضوعة من قبل سلطة النقد لتعزيز العمل المصرفي الفلسطيني.وأشاد الرئيس بالنتائج التي حققتها سلطة النقد، ودعمه المطلق لعملها في تطوير الجهاز المصرفي الفلسطيني، والارتقاء بأدائه، خاصة في ظل الظروف الخاصة التي رافقت انتشار وباء جائحة (كورونا) خلال العام 2020.