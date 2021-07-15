شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع لازريني الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للأونروا

المالكي يبحث مع لازريني الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للأونروا
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للوكالة، في مواجهة المحاولات الرامية الى تقويض عملها، وحرمان ملايين اللاجئين من الحماية والإغاثة التي تقدمها.

وقال المالكي، خلال لقائه لازريني في مقر الوزارة برام الله، إن الهجوم على "الأونروا" هو هجوم على اللاجئين وحقوقهم، مؤكدًا أهمية الاجتماعات الدورية في التعاون والتنسيق لغاية تنفيذ تفويض الوكالة وخدمة أبناء شعبنا اللاجئين في الوطن وكافة مناطق عمليات الوكالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية الخدمات التعليمية التي تقدمها الوكالة ودورها في بناء جيل واع وفاعل قادر على خدمة القضية، مشيرًا إلى ضرورة تغطية العجز في موازنة الوكالة ومفصلية التبرعات التي تقدمها الدول طوعًا في استمرار عمل الوكالة وخدماتها في التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية وغيرها.

بدوره، أطلع لازاريني المالكي على جهوده في تطوير عمل المنظمة الأممية، والاجتماعات واللقاءات الدولية لتوضيح دورها، بالاضافة إلى الاجتماعات التحضيرية والمؤتمر الدولي الجاري الإعداد له، وتوجهات "الأونروا" في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة التعاون لتحقيق رؤية وأهداف المؤتمر الدولي، من مجتمع المانحين.

حضر الاجتماع: السفير عمار حجازي مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف، والسفير عمر عوض الله، والملحق الدبلوماسي ياسمين خميس، ومسؤول الإعلام في الوكالة كاظم أبو خلف.

أخبار ذات صلة

مؤسسة فرنسية تستثمر 12 مليون دولار في أسهم بنك فلسطين

مؤسسة فرنسية تستثمر 12 مليون دولار في أسهم بنك فلسطين

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم

هيئة الأسرى: خمسة أسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

هيئة الأسرى: خمسة أسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة النقد

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة النقد

المالكي لنظيره التونسي: مستعدون لتقديم كل الإمكانيات في خدمة تونس لمواجهة (كورونا)

المالكي لنظيره التونسي: مستعدون لتقديم كل الإمكانيات في خدمة تونس لمواجهة (كورونا)

الاقتصاد تكشف عن بوظة إسرائيلية ملوثة وتؤكد خلو السوق الفلسطيني منها

الاقتصاد تكشف عن بوظة إسرائيلية ملوثة وتؤكد خلو السوق الفلسطيني منها

سلطات الاحتلال تقر مجموعة تسهيلات لسكان الضفة الغربية.. ما هي؟

سلطات الاحتلال تقر مجموعة تسهيلات لسكان الضفة الغربية.. ما هي؟

(اونروا): سنغافورة تتبرع بـ3.18 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين بعد العدوان على غزة

(اونروا): سنغافورة تتبرع بـ3.18 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين بعد العدوان على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم

هيئة الأسرى: خمسة أسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

هيئة الأسرى: خمسة أسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة النقد

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة النقد

المالكي يبحث مع لازريني الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للأونروا

المالكي يبحث مع لازريني الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للأونروا

&#34;بكدار&#34; تنهي أعمال بناء وتشطيب مجمع &#34;صفّا&#34; الصحي بمحافظة رام الله

"بكدار" تنهي أعمال بناء وتشطيب مجمع "صفّا" الصحي بمحافظة رام الله

الاحتلال يعلن عن سلسلة إجراءات للفلسطينيين قبل أيام من حلول عيد الأضحى

الاحتلال يعلن عن سلسلة إجراءات للفلسطينيين قبل أيام من حلول عيد الأضحى

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسية في مالطا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في مالطا

بعد ضغوط فلسطينية.. نادي برشلونة يقرر إلغاء مباراته أمام بيتار القدس

بعد ضغوط فلسطينية.. نادي برشلونة يقرر إلغاء مباراته أمام بيتار القدس

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

السيسي يصدر قانوناً يخص قوات الجيش المصري

السيسي يصدر قانوناً يخص قوات الجيش المصري

السعودية تتخذ قرارًا بشأن نقل حجاج بيت الله الحرام للعام 2021

السعودية تتخذ قرارًا بشأن نقل حجاج بيت الله الحرام للعام 2021

لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية

لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية

البحرية المغربية تنقذ 344 مهاجرًا

البحرية المغربية تنقذ 344 مهاجرًا