شؤون فلسطينية

المالكي لنظيره التونسي: مستعدون لتقديم كل الإمكانيات في خدمة تونس لمواجهة (كورونا)

المالكي لنظيره التونسي: مستعدون لتقديم كل الإمكانيات في خدمة تونس لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نقل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لنظيره التونسي عثمان الجيراندي، استعداد دولة فلسطين لتقديم كل إمكانياتها وخبراتها الطبية في خدمة الجمهورية التونسية واحتياجاتها لمواجهة انتشار جائحة (كورونا).

وأكد المالكي في اتصال هاتفي نظيره التونسي، اليوم الخميس، جاهزية الطواقم الطبية الفلسطينية للانتقال فورا إلى أراضي الشقيقة تونس لمد يد العون والمساعدة في تخفيف آثار تلك الجائحة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب عن تضامن القيادة والشعب الفلسطيني مع الشعب التونسي وقيادته جراء انتشار جائحة (كورونا).

بدوره، قال الوزير التونسي: إنه سينقل الاستعداد الفلسطيني بمد يد المساعدة الفوري للجهات الرسمية المختصة والتي بدورها ستحدد طبيعة وشكل الاحتياجات المطلوبة حاليا.

وأكد الجيراندي ترحيبه بالمالكي بزيارة تونس، لاستكمال البحث والتنسيق في مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، وفي كيفية استفادة دولة فلسطين وقضيتها العادلة من الدور الفعال والايجابي الذي تقوم به تونس نيابة عن الدول العربية وباسمها في مجلس الامن بحكم عضويتها الحالية فيه.

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