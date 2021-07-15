ماذا علقت الرئاسة اللبنانية على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة؟

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن سعد الحريري الذي اعتذر اليوم الخميس عن تكليفه بتشكيل الحكومة لم يكن مستعدا لمناقشة أي تغيير بشأن التشكيلة الحكومية المقترحة، معتبرا أن هذا يكشف عن رغبته المسبقة في الاعتذار.وذكر عون بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع "تويتر" أنه سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف البيان: "الرئيس عون عرض على الرئيس المكلف سعد الحريري، خلال لقاء اليوم، ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالبا البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري".وتابع البيان: "الرئيس عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا إلا أن الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة من المجلس النيابي وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء".واعتبر البيان أن رفض الحريري "لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف".وفي وقت سابق اليوم أعلن الحريري، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلا: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد".