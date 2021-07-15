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السيسي يتحدث عن مرحلة مفصلية مرت بها مصر

السيسي يتحدث عن مرحلة مفصلية مرت بها مصر
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع "حياة كريمة" يأتي بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأوضح خلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال المصريين، اليوم الخميس، أن هذه الفترة تم خلالها التركيز على تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق في تاريخ مصر، وكذلك التعامل الجذري مع الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة، مما أدى إلى توفير الموارد التي مكنت الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة وفرت مناخاً جاذباً للاستثمار والأعمال، في إطار مخطط قومي شامل للتنمية تضمن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي أتاحت فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح أن ذلك جاء بعد نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة بمختلف أنواعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار، وهي النتائج والنجاحات التي أثبتت صلابتها في مواجهة اختبار جائحة كورونا.

كما شدد الرئيس المصري على أن تلك الجهود تمت بالتوازي مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من كافة الجوانب والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها قاطرة التقدم إلى المستقبل الذي يليق بمصر.

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