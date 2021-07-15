شاهد: الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم بموسكو وخيوط المنفذ تقود لسوريا









رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنها أحبطت مخططا لتنفيذ هجوم في مكان مزدحم بالعاصمة موسكو.وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الخميس أنها ألقت القبض على مواطن روسي كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة وسط حشد من الناس في موسكو في يوليو الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الأمن اكتشفوا مخبأ سريا للموقوف، وفيه مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، بالإضافة إلى العثور في أجهزة اتصال كانت بحوزته على إرشادات لتصنيع العبوة ومراسلاته مع عناصر تنظيمات مسلحة دولية يتواجدون في سوريا.وذكرت هيئة الأمن الفدرالية أنه تم رفع دعوى قضائية بحق الموقوف وأن التحقيقات لا تزال مستمرة، من دون الكشف عن اسم المتهم.