"طالبان" تعلن عن شروطها مقابل وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو فريق التفاوض الحكومي الأفغاني، نادر نادري، أن حركة "طالبان" اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق الآلاف من سجناء الحركة لدى الحكومة الأفغانية، إضافة إلى شطب اسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن نادري قوله في مؤتمر صحفي الليلة الماضية: "طالبان عرضت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر لكنها طالبت بإطلاق سراح 7000 سجين لدى الحكومة الأفغانية".وأضاف أن الحركة اشترطت أيضا "شطب زعماء الجماعة من القائمة السوداء للأمم المتحدة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أن هذا "مطلب كبير من حركة طالبان".وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية في وقت سابق عن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات "الناتو" من أفغانستان.