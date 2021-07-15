دولي

الصحة العالمية: أفريقيا تسجل ارتفاعاً كبيراً في وفيات (كورونا)

الصحة العالمية: أفريقيا تسجل ارتفاعاً كبيراً في وفيات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وفيات مرض "كوفيد-19" سجلت ارتفاعا في القارة الأفريقية بنسبة 43% هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

وسجلت المنظمة الدولية كذلك ارتفاعا في الإصابات الجديدة وفي حالات دخول المستشفيات، لافته إلى أن دول القارة نقصا في أسطوانات الأكسجين وأسِرة الرعاية الفائقة، بحسب (رويترز).

وأوضحت المنظمة، أمس الأربعاء: "معدل الوفيات في أفريقيا، أي نسبة الوفيات بين الإصابات المؤكدة بالمرض، يبلغ حاليا 2.6 في المئة مقابل متوسط عالمي يبلغ 2.2 في المئة".

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، "الوفيات ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الخمسة الماضية. هذه علامة تحذيرية واضحة على أن المستشفيات في معظم الدول المتأثرة بسبيلها للوصول إلى نقطة الانهيار".

وتابعت: "إصابات كوفيد-19 في القارة الأفريقية ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية متجاوزة ستة ملايين يوم 13 يوليو/ تموز الجاري".

وقالت إن "هذه الزيادة مدفوعة بالإجهاد العام جراء الإجراءات الصحية الرئيسية التي تستهدف كبح تفشي الفيروس إضافة إلى زيادة انتشار سلالات جديدة للفيروس".

وأكدت المنظمة أن أفريقيا تشهد أحد أسرع معدلات الإصابة في العالم، حيث أُضيف لعدد المرضى مليون مصاب آخرين الشهر الماضي.

وأشار البيان إلى أن "هذه أقصر فترة زمنية حتى الآن أُضيف خلالها مليون مصاب جديد... الأمر استغرق نحو ثلاثة أشهر للانتقال من أربعة ملايين مصاب إلى خمسة ملايين في منتصف يونيو/ حزيران".

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