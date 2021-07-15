"بكدار" تنهي أعمال بناء وتشطيب مجمع "صفّا" الصحي بمحافظة رام الله

رام الله - دنيا الوطنأنهى المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" أعمال بناء وتشطيب المجمع الصحي في قرية صفا بمحافظة رام الله، والذي يمثل مشروعاً استراتيجياً للقرية، نظراً لارتفاع أعداد السكان فيها، وافتقادها لمجمع صحي يشمل تخصصات متعددة.وقامت "بكدار" بعمليات إدارة المشروع والإشراف عليه، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشروع قرابة 192 ألف دولار أمريكي، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا "باديا" ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية.وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 270م2، ويتكون المبنى من طابقين يحتوي مختبراً صحياً وغرفة طوارئ وقاعة انتظار، بالإضافة لعيادة نسائية وأخرى للأطفال، وغرفة للأشعة ومرافق خدماتية أخرى.وسيساهم المشروع في تحسين الوضع الصحي في البلدة، وتوفير العلاج للمواطنين وتشغيل الكوادر الطبية.