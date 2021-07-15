الاحتلال يعلن عن سلسلة إجراءات للفلسطينيين قبل أيام من حلول عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال اليوم الخميس، عن سلسلة من الإجراءات للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك.وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، وذلك بناءً على معدل الإصابات الحالي بفيروس(كورونا) في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية.وسيُسمح خلال فترة عيد الأضحى لسكان الضفة الغربية فقط بالقيام بزيارات عائلية إلى إسرائيل، دون تحديد العمر، وكذلكبأداء الصلوات في المسجد الأقضى للفلسطينيين الذين يسكنون الضفة من الرجال المتزوجين فوق سن 50 عامًا والنساء فوق سن 40 عاماً.وفي ضوء ما نشهده من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وبموجب توصية الجهاز الصحي الإسرائيلي، سيتم إصدار تصاريح للسكان الذين تلقوا التطعيم أو تعافوا، ممن سيبرزون فحص أمصال لـ (كورونا) لغرض تشخيص وجود أجسام مضادة في الدم.