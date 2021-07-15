عاجل

  • الحريري: قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد

شؤون فلسطينية

بعد ضغوط فلسطينية.. نادي برشلونة يقرر إلغاء مباراته أمام بيتار القدس

بعد ضغوط فلسطينية.. نادي برشلونة يقرر إلغاء مباراته أمام بيتار القدس
رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس على الغاء المباراة التي كانت من المزمع ان تكون في ملعب "تيدي" بين برشلونة وبيتار القدس يوم 4 آب/ أغسطس المقبل، بسبب ضغوط عربية فلسطينية ومعارضة داخلية في النادي الكتالوني. 

ووفق ما نقل موقع (I24news )، فإن برشلونة أدرك أنه ليس من الصواب التورط في صراعات سياسية في الشرق الأوسط.

جاء هذا بعد ضغط عربي وفلسطيني واسع مِن قبل اتحاد الكرة الفلسطيني، وكذلك النائب عن (القائمة المشتركة) في إسرائيل، سامي ابو شحادة الذي  توجه بالتعاون مع رابطة مشجعي فريق برشلونة في الأراضي الفلسطينية "عرب بلوغرانا"، في مطلع الشهر الحالي، إلى إدارة نادي برشلونة ورئيسه خوان لابورتا، لإلغاء المباراة الودية أمام فريق بيتار القدس، وذلك لما يمثله هذا الفريق من مظاهر عنصريّة وما يحمل جمهوره من أفكار عدائية تجاه كل ما هو عربي وفلسطيني في البلاد"، وتوجت الرسالة في حينها باعتبار نادي برشلونة "يحمل قيّم إنسانية ويرفع شعار أكثر من مجرد نادي لا يمكن أن يعطي شرعية لفريق بيتار العنصري وجمهوره".

وقال أبو شحادة: "يسعدنا جدًا أن نادي برشلونة وإدارته استجابت لمطلبنا ولمطلب جماهير النادي في البلاد، ففريق بيتار القدس يجب أن يدفع ثمن على عنصريته وهتافات جماهيره العنصريّة التي تتمنى الموت للعرب وتشتم الأنبياء عليهم السلام وتدعوا لحرق القرى والمدن العربية".

وأضاف: "أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز، وأخص بالذكر رابطة مشجعي برشلونة "عرب بلوغرانا" الذين قاموا بعمل جبار لمنع قيام هذه المباراة، وعدم إعطاء شرعية للعنصريّة والعنصريين".

وأنهى أبو شحادة "أتمنى ان تكون هذه الخطوة سببًا لان يقوم العنصريين بمراجعة جدية لما يقومون به، وان يعرف أصحاب هذا الفكر والممارسات العدائية تجاه شعبنا أن هنالك ثمن على ذلك، حتى ولو كانت الشرطة تعطيهم الأمان ولكن العالم ينظر بازدراء لكل ما يمثله نادي بيتار وجمهوره العنصري".

أخبار ذات صلة

&#34;بكدار&#34; تنهي أعمال بناء وتشطيب مجمع &#34;صفّا&#34; الصحي بمحافظة رام الله

"بكدار" تنهي أعمال بناء وتشطيب مجمع "صفّا" الصحي بمحافظة رام الله

الاحتلال يعلن عن سلسلة إجراءات للفلسطينيين قبل أيام من حلول عيد الأضحى

الاحتلال يعلن عن سلسلة إجراءات للفلسطينيين قبل أيام من حلول عيد الأضحى

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسية في مالطا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في مالطا

هل اقتربت صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال؟

هل اقتربت صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال؟

وزارة الاتصالات تكشف حقيقة وجود برج تقوية إرسال إسرائيلي بمنطقة &#34;سما نابلس&#34;

وزارة الاتصالات تكشف حقيقة وجود برج تقوية إرسال إسرائيلي بمنطقة "سما نابلس"

اشتية: السلطة الوطنية تمر بوضع مالي صعب

اشتية: السلطة الوطنية تمر بوضع مالي صعب

&#34;الشباب والثقافة&#34; تكرم الممرضين المتطوعين خلال العدوان على غزة

"الشباب والثقافة" تكرم الممرضين المتطوعين خلال العدوان على غزة

&#34;مرور غزة&#34; تصدر تنويهًا للمواطنين حول أعمال تعبيد لشارع الوحدة

"مرور غزة" تصدر تنويهًا للمواطنين حول أعمال تعبيد لشارع الوحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;بكدار&#34; تنهي أعمال بناء وتشطيب مجمع &#34;صفّا&#34; الصحي بمحافظة رام الله

"بكدار" تنهي أعمال بناء وتشطيب مجمع "صفّا" الصحي بمحافظة رام الله

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسية في مالطا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في مالطا

&#34;الشباب والثقافة&#34; تكرم الممرضين المتطوعين خلال العدوان على غزة

"الشباب والثقافة" تكرم الممرضين المتطوعين خلال العدوان على غزة

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس

جامعة الأقصى تعلن نتائج استطلاع للرأي حول (الدور المصري اتجاه القضية الفلسطينية)

جامعة الأقصى تعلن نتائج استطلاع للرأي حول (الدور المصري اتجاه القضية الفلسطينية)

&#34;الخارجية&#34; تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري في حمصة الفوقا

"الخارجية" تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري في حمصة الفوقا

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

السيسي يصدر قانوناً يخص قوات الجيش المصري

السيسي يصدر قانوناً يخص قوات الجيش المصري

السعودية تتخذ قرارًا بشأن نقل حجاج بيت الله الحرام للعام 2021

السعودية تتخذ قرارًا بشأن نقل حجاج بيت الله الحرام للعام 2021

لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية

لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية

البحرية المغربية تنقذ 344 مهاجرًا

البحرية المغربية تنقذ 344 مهاجرًا