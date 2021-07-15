بعد ضغوط فلسطينية.. نادي برشلونة يقرر إلغاء مباراته أمام بيتار القدس

رام الله - دنيا الوطنأعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس على الغاء المباراة التي كانت من المزمع ان تكون في ملعب "تيدي" بين برشلونة وبيتار القدس يوم 4 آب/ أغسطس المقبل، بسبب ضغوط عربية فلسطينية ومعارضة داخلية في النادي الكتالوني.ووفق ما نقل موقع (I24news )، فإن برشلونة أدرك أنه ليس من الصواب التورط في صراعات سياسية في الشرق الأوسط.جاء هذا بعد ضغط عربي وفلسطيني واسع مِن قبل اتحاد الكرة الفلسطيني، وكذلك النائب عن (القائمة المشتركة) في إسرائيل، سامي ابو شحادة الذي توجه بالتعاون مع رابطة مشجعي فريق برشلونة في الأراضي الفلسطينية "عرب بلوغرانا"، في مطلع الشهر الحالي، إلى إدارة نادي برشلونة ورئيسه خوان لابورتا، لإلغاء المباراة الودية أمام فريق بيتار القدس، وذلك لما يمثله هذا الفريق من مظاهر عنصريّة وما يحمل جمهوره من أفكار عدائية تجاه كل ما هو عربي وفلسطيني في البلاد"، وتوجت الرسالة في حينها باعتبار نادي برشلونة "يحمل قيّم إنسانية ويرفع شعار أكثر من مجرد نادي لا يمكن أن يعطي شرعية لفريق بيتار العنصري وجمهوره".وقال أبو شحادة: "يسعدنا جدًا أن نادي برشلونة وإدارته استجابت لمطلبنا ولمطلب جماهير النادي في البلاد، ففريق بيتار القدس يجب أن يدفع ثمن على عنصريته وهتافات جماهيره العنصريّة التي تتمنى الموت للعرب وتشتم الأنبياء عليهم السلام وتدعوا لحرق القرى والمدن العربية".وأضاف: "أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز، وأخص بالذكر رابطة مشجعي برشلونة "عرب بلوغرانا" الذين قاموا بعمل جبار لمنع قيام هذه المباراة، وعدم إعطاء شرعية للعنصريّة والعنصريين".وأنهى أبو شحادة "أتمنى ان تكون هذه الخطوة سببًا لان يقوم العنصريين بمراجعة جدية لما يقومون به، وان يعرف أصحاب هذا الفكر والممارسات العدائية تجاه شعبنا أن هنالك ثمن على ذلك، حتى ولو كانت الشرطة تعطيهم الأمان ولكن العالم ينظر بازدراء لكل ما يمثله نادي بيتار وجمهوره العنصري".