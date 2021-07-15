وزارة الاتصالات تكشف حقيقة وجود برج تقوية إرسال إسرائيلي بمنطقة "سما نابلس"

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن حقيقة وجود برج تقوية يتبع للاحتلال الإسرائيلي بمحافظة نابلس.وقالت الوزارة، في تصريح عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): "عقب تدوال بعض مواقع الأنباء والصفحات الإخبارية على موقع (فيسبوك) خبراً حول قيام شركة اتصالات خلوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بتركيب برج تقوية في سما نابلس "الجبل الشمالي" بنابلس، اقتضى التنويه أن البرج المذكور أعلاه، يتم تركيبه من قبل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".وأضافت: أن "ذلك يأتي ضمن مشروع التحول الرقمي للبث التلفزي الأرضي، الذي تنفذه الهيئة بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالإدارة العامة للترددات والإرسال".وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات للانتقال من البث الأرضي التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي، حيث يجري العمل حالياً على تجهيز خمسة أبراج أخرى ضمن ذات المشروع.ودعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جميع المرخصين والراغبين في الترخيص، مراجعة الوزارة للاستفادة من هذه الخدمة.