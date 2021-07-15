السعودية تتخذ قرارًا بشأن نقل حجاج بيت الله الحرام للعام 2021

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الحج والعمرة في السعودية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المكلف عصام بن سعد بن سعيد، اليوم الخميس، عن قرار جديد بشأن نقل حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري 2021م/ 1442هـ، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل نقابة السيارات إلى شركة تدعم خطط تطوير النقل بالحج مواكبة للمستحدات وتوفير المزيد من الوظائف.وقال في تصريح صحفي نشره موقع (روسيا اليوم): إن القرار جاء بتحويل النقابة إلى شركة، بهدف الإسهام بصورة فاعلة في تطوير قطاع النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإتاحة المزيد من الوظائف.وأشار إلى أن النقابة تم تأسيسها عام 1372هـ، بهدف تنظيم وترتيب النقل في الحج والعمرة، وفق أحدث وسائل النقل الملائمة، إلا أنه طرأت مستجدات كثيرة على منظومة النقل خلال العقود الماضية، مما تتطلب النظر فيما يكفل قيامها بما هو منوط بها على الوجه الأمثل ويواكب المستجدات، وفيما يخدم الغاية التي أسست من أجلها.كما وعبر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل النقابة العامة للسيارات إلى شركة.يذكر أن قائد قوات أمن الحج في السعودية اللواء زائد الطويان، أكد في وقت سابق على أنه لن يسمح إطلاقًا بالدخول إلى الحرم المكي الشريف إلا للشخص المصرح له بالحج، وأن هناك طوقًا أمنيًا يحيط بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.