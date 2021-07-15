"مرور غزة" تصدر تنويهًا للمواطنين حول أعمال تعبيد لشارع الوحدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة مرور غزة، اليوم الخميس، عن إغلاق كلي لشارع الوحدة الجانب الجنوبي، الممتد من مفترق بالميرا حتى مفترق بشير الريس، بسبب وجود أعمال بنية تحتية وتعبيد للشارع.وأفادت بأن أعمال الترميم للشارع ستبدأ يوم الخميس 15/07/2021 حتى يوم الجمعة 16/07/2021، منوهة إلى أنه ستجري أعمال بنية تحتية "تعبيد الطريق" من دوار الصفطاوي حتى مسجد خالد بن الوليد - شركة حرب للمجمدات، وإغلاق كلي للجانب الشرقي والجانب الغربي.وأشارت إلى وجود أعمال بنية تحتية " تعبيد الطريق " أيضًا على مفترق الصناعة مقابل برج السوسي ومبنى الوكالة وشارع الثلاثين مقابل الجامعات والمكاتب.وأكدت بلدية غزة، على أنه سيتم العمل في كل جانب على حدة لترك المجال لحركة المركبات.