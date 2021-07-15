شاهد: المعهد الأزهري يضع حجر الأساس لمبنى جمال عبد الناصر و منيب المصري



جاء ذلك بمشاركة منيب المصري رجل الأعمال الفلسطيني، وغازي حمد وكيل وزارة التنمية، بغزة، ومجموعة من الضيوف والعاملين في المعهد.



وقال النجار خلال الافتتاح: "نريد مبنى في المعاهد الأزهرية يسجله التاريخ باسم المرحوم جمال عبد الناصر".



وأضاف: "جمال عبد الناصر له اسمه ووزنه عندما كان حياً وبعد مماته، وما زال يُذكر عند الجميع، لأنه الرئيس الحقيقي للأمة الإسلامية والعربية".



وقدم النجار شكره لرجل الأعمال منيب المصري، لموافقته على بناء أربعة طوابق للمبنى، كما وشكر مصر حكومةً وشعباً ورئيساً.



كما وجه التحية والشكر لدور الأزهر الشريف، في مساعدة الطلبة الفلسطينيين المتواجدين في مصر، مشيراً إلى أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد قدم 100 منحة دراسية وإعفاء كامل من الرسوم الشهرية ومسكن ومواصلات للطلبة من غزة إلى مصر.

بدوره، قال رجل الأعمال منيب المصري: "جئت لأبارك لجميع إخواننا بغزة بما فيها المقاومة الإسلامية على ما فعلته في العدوان الإسرائيلي، التي لقنت الاحتلال الدروس، مع إخوانهم في القدس ونابلس وسلوان وبيتا واللد".



وأضاف: "لي الشرف أن يُضع اسمي في الأزهر الشريف، مع أخي البطل المرحوم جمال عبد الناصر، وأُبدي له كل الاحترام".



وأكد أنه وافق على إنشاء المبنى المكون من أربعة طوابق، معبراً عن امتنانه في تأسيس هذا المبنى الذي له أهمية كبيرة في قطاع غزة.



ودعا المصري حركتي حماس وفتح، لإنهاء ظاهرة الانقسام، موضحاً أن هناك نواية صافية ودوافع إيجابية من كلا الجانبين، بعد لقائه الأخير برئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار ومسؤولين في حركة فتح.

































خاص دنيا الوطن – محمد دبابشوضع عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين علي رشيد النجار، اليوم الخميس، حجر الأساس لمبنى "جمال عبد الناصر ومنيب المصري"، بتمويل من مؤسسة منيب وأنجلا المصري، داخل المعهد الأزهري في غزة.