شؤون فلسطينية

شاهد: المعهد الأزهري يضع حجر الأساس لمبنى جمال عبد الناصر و منيب المصري

شاهد: المعهد الأزهري يضع حجر الأساس لمبنى جمال عبد الناصر و منيب المصري
خاص دنيا الوطن – محمد دبابش
وضع عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين علي رشيد النجار، اليوم الخميس، حجر الأساس لمبنى "جمال عبد الناصر ومنيب المصري"، بتمويل من مؤسسة منيب وأنجلا المصري، داخل المعهد الأزهري في غزة.

جاء ذلك بمشاركة منيب المصري رجل الأعمال الفلسطيني، وغازي حمد وكيل وزارة التنمية، بغزة، ومجموعة من الضيوف والعاملين في المعهد.

وقال النجار خلال الافتتاح: "نريد مبنى في المعاهد الأزهرية يسجله التاريخ باسم المرحوم جمال عبد الناصر".

وأضاف: "جمال عبد الناصر له اسمه ووزنه عندما كان حياً وبعد مماته، وما زال يُذكر عند الجميع، لأنه الرئيس الحقيقي للأمة الإسلامية والعربية".

وقدم النجار شكره لرجل الأعمال منيب المصري، لموافقته على بناء أربعة طوابق للمبنى، كما وشكر مصر حكومةً وشعباً ورئيساً.

كما وجه التحية والشكر لدور الأزهر الشريف، في مساعدة الطلبة الفلسطينيين المتواجدين في مصر، مشيراً إلى أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد قدم 100 منحة دراسية وإعفاء كامل من الرسوم الشهرية ومسكن ومواصلات للطلبة من غزة إلى مصر.
بدوره، قال رجل الأعمال منيب المصري: "جئت لأبارك لجميع إخواننا بغزة بما فيها المقاومة الإسلامية على ما فعلته في العدوان الإسرائيلي، التي لقنت الاحتلال الدروس، مع إخوانهم في القدس ونابلس وسلوان وبيتا واللد".

وأضاف: "لي الشرف أن يُضع اسمي في الأزهر الشريف، مع أخي البطل المرحوم جمال عبد الناصر، وأُبدي له كل الاحترام".

وأكد أنه وافق على إنشاء المبنى المكون من أربعة طوابق، معبراً عن امتنانه في تأسيس هذا المبنى الذي له أهمية كبيرة في قطاع غزة.

ودعا المصري حركتي حماس وفتح، لإنهاء ظاهرة الانقسام، موضحاً أن هناك نواية صافية ودوافع إيجابية من كلا الجانبين، بعد لقائه الأخير برئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار ومسؤولين في حركة فتح.


 










أخبار ذات صلة

هل اقتربت صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال؟

هل اقتربت صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال؟

وزارة الاتصالات تكشف حقيقة وجود برج تقوية إرسال إسرائيلي بمنطقة &#34;سما نابلس&#34;

وزارة الاتصالات تكشف حقيقة وجود برج تقوية إرسال إسرائيلي بمنطقة "سما نابلس"

اشتية: السلطة الوطنية تمر بوضع مالي صعب

اشتية: السلطة الوطنية تمر بوضع مالي صعب

&#34;الشباب والثقافة&#34; تكرم الممرضين المتطوعين خلال العدوان على غزة

"الشباب والثقافة" تكرم الممرضين المتطوعين خلال العدوان على غزة

&#34;مرور غزة&#34; تصدر تنويهًا للمواطنين حول أعمال تعبيد لشارع الوحدة

"مرور غزة" تصدر تنويهًا للمواطنين حول أعمال تعبيد لشارع الوحدة

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

خطة إسرائيلية لبناء 510 وحدات استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

خطة إسرائيلية لبناء 510 وحدات استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشباب والثقافة&#34; تكرم الممرضين المتطوعين خلال العدوان على غزة

"الشباب والثقافة" تكرم الممرضين المتطوعين خلال العدوان على غزة

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس

جامعة الأقصى تعلن نتائج استطلاع للرأي حول (الدور المصري اتجاه القضية الفلسطينية)

جامعة الأقصى تعلن نتائج استطلاع للرأي حول (الدور المصري اتجاه القضية الفلسطينية)

&#34;الخارجية&#34; تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري في حمصة الفوقا

"الخارجية" تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري في حمصة الفوقا

(أونروا) تختتم سلسلة المخيمات الصيفية الأولى للأطفال اللاجئين في القدس الشرقية

(أونروا) تختتم سلسلة المخيمات الصيفية الأولى للأطفال اللاجئين في القدس الشرقية

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

السعودية تتخذ قرارًا بشأن نقل حجاج بيت الله الحرام للعام 2021

السعودية تتخذ قرارًا بشأن نقل حجاج بيت الله الحرام للعام 2021

لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية

لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية

البحرية المغربية تنقذ 344 مهاجرًا

البحرية المغربية تنقذ 344 مهاجرًا

الرئيس الجزائري: فلسطين في ضمير ووجدان كل جزائري ولن نتخلى عنها وعن شعبها

الرئيس الجزائري: فلسطين في ضمير ووجدان كل جزائري ولن نتخلى عنها وعن شعبها