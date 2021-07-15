خطة إسرائيلية لبناء 510 وحدات استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن ما يسمى "مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، اصدر قرارا ببناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضٍ في بيت لحم.وأوضح مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية، أن المجلس المذكور أقر بوضع خطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 400 منها في مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على اراضي بلدة بيت فجار جنوبا، و110 وحدات في مستوطنة "أبي هناحل" الجاثمة على اراضي بلدة كيسان شرقا.يذكر أن مناطق عدة في محافظة بيت لحم تتعرض لهجمة استيطانية شرسة، تتمثل بنصب بيوت متنقلة وتجريف أراض والاستيلاء عليها، وهدم مساكن ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.