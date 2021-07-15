شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
واصل مستوطنون، اليوم الخميس، نصب مزيد من البيوت المتنقلة في محيط مستوطنة "شفوت راحيل" الجاثمة على أراضي المواطنين في قرى جالود، وقصرة، وقريوت، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن أعمال توسعة المخطط الهيكلي لمستوطنة "شفوت راحيل" مستمرة منذ أيام، وجرى نصب مزيد من البيوت المتنقلة، وزراعة الأشجار في الأراضي المحيطة بها.

وذكر ان قرارا لمحكمة الاحتلال بوقف جميع الأعمال لحين الانتهاء من النظر في الالتماس الذي تقدم به أصحاب الاراضي.

يشار الى أن مستوطنين نصبوا الاثنين الماضي نحو 7 بيوت متنقلة "كرفانات"، في محيط المستوطنة المذكورة، المقامة على اراضي قرية جالود جنوب نابلس.

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