شؤون فلسطينية

(أونروا) تختتم سلسلة المخيمات الصيفية الأولى للأطفال اللاجئين في القدس الشرقية

(أونروا) تختتم سلسلة المخيمات الصيفية الأولى للأطفال اللاجئين في القدس الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
انضم المفوض العام لـ (أونروا)، فيليب لازاريني إلى عشرات الأطفال من لاجئي فلسطين في ختام فعاليات مخيمهم الصيفي في مدرسة صور باهر التابعة لـ (أونروا) في القدس الشرقية والذي امتد من 10 حتى 15 تموز/يوليو الجاري.

وعبر المفوض عن سعادته بفرحة الأطفال وهم ينخرطون في عدة فعاليات كالأعمال اليدوية وإعداد حلويات عيد الأضحى المبارك بقوله: "إنه لأمر رائع أن نرى الأطفال وهم يستمتعون بوقتهم مع أصدقائهم، بعد مرور عام صعب اتسم بحالة من شبه العزلة التي فُرضت بسبب جائحة (كوفيد-19)". "ستواصل الأونروا بذل كل ما في وسعها للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس ومتغيراته الجديدة، بما في ذلك الدعوة إلى إتاحة الفرصة للجميع للحصول على لقاح كوفيد-19 بشكل عادل حتى لا يتم تعليق مثل هذه الأنشطة المهمة مرة أخرى ".

وكانت وكالة الغوث قد أطلقت هذا العام مخيماتها الصيفية في 29 مدرسة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بتمويل سخي من وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب شؤون السكان اللاجئين والهجرة، ومكتب (أونروا) في الولايات المتحدة، مستهدفةً حوالي 3 آلاف طالب من طلبتها اللاجئين من مخيمات الضفة المختلفة، بما في ذلك أطفال من أكثر الفئات المعرضة للخطر ممن يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشملت سلسلة المخيمات الصيفية أنشطة فنية متعددة كالأعمال اليدوية، والرسم، والموسيقى، والغناء والرقص الفلكلوري (الدبكة) والدراما والمسرح، إضافة لأنشطة توعوية رياضية وعلمية وبيئية وثقافية. كما تضمنت أنشطة المخيم الصيفي تنظيم رحلة لمدينة أريحا لكافة الأطفال اللاجئين المشاركين، إضافة لحفل عُرضت فيه الأعمال اليدوية التي انجزت خلال المخيمات الصيفية.

وتم استئناف المخيمات الصيفية هذا العام بعد إلغائها العام الماضي بسبب جائحة (كورونا)، التي أثرت على العالم أجمع. وعن أهمية تنظيم نشاطات ترفيهية لطلبة وكالة الغوث في هذا الوقت بالتحديد يقول رئيس برنامج التعليم في (أونروا)، معاوية أعمر: "إن الصحة النفسية لأطفال اللاجئين قد تأثرت كثيرا خلال الأشهر السابقة بسبب جائحة (كورونا)، وما تبعها من ظروف صعبة كان لها أثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وعليه استهدفت هذه المخيمات الصيفية الفئات الاكثر تضررا وحاجة لرعاية نموهم العاطفي والاجتماعي".

وباستثناء العام الماضي، وعلى مرّ عشر سنوات، دأبت (أونروا) على تنظيم مثل هذه المخيمات الصيفية للأطفال اللاجئين قبل العودة إلى مدارسهم. 

وتهدف هذه المخيمات إلى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، والترفيه عنهم وتزوديهم بمهارات متعددة بمساعدة مشرفين مدربين.

أخبار ذات صلة

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

خطة إسرائيلية لبناء 510 وحدات استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

خطة إسرائيلية لبناء 510 وحدات استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس

جامعة الأقصى تعلن نتائج استطلاع للرأي حول (الدور المصري اتجاه القضية الفلسطينية)

جامعة الأقصى تعلن نتائج استطلاع للرأي حول (الدور المصري اتجاه القضية الفلسطينية)

&#34;الخارجية&#34; تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري في حمصة الفوقا

"الخارجية" تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري في حمصة الفوقا

حماس تدين اعتقال قوات الاحتلال العشرات من طلبة جامعة بيرزيت

حماس تدين اعتقال قوات الاحتلال العشرات من طلبة جامعة بيرزيت

بدران يعزي بالفقيدة جرار ويؤكد تضامن حماس مع عائلتها

بدران يعزي بالفقيدة جرار ويؤكد تضامن حماس مع عائلتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلق فعاليات إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقتها

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس

مستوطنون يواصلون نصب مزيد من البيوت المتنقلة جنوب نابلس

جامعة الأقصى تعلن نتائج استطلاع للرأي حول (الدور المصري اتجاه القضية الفلسطينية)

جامعة الأقصى تعلن نتائج استطلاع للرأي حول (الدور المصري اتجاه القضية الفلسطينية)

&#34;الخارجية&#34; تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري في حمصة الفوقا

"الخارجية" تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري في حمصة الفوقا

(أونروا) تختتم سلسلة المخيمات الصيفية الأولى للأطفال اللاجئين في القدس الشرقية

(أونروا) تختتم سلسلة المخيمات الصيفية الأولى للأطفال اللاجئين في القدس الشرقية

حماس تدين اعتقال قوات الاحتلال العشرات من طلبة جامعة بيرزيت

حماس تدين اعتقال قوات الاحتلال العشرات من طلبة جامعة بيرزيت

بدران يعزي بالفقيدة جرار ويؤكد تضامن حماس مع عائلتها

بدران يعزي بالفقيدة جرار ويؤكد تضامن حماس مع عائلتها

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية

لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية

البحرية المغربية تنقذ 344 مهاجرًا

البحرية المغربية تنقذ 344 مهاجرًا

الرئيس الجزائري: فلسطين في ضمير ووجدان كل جزائري ولن نتخلى عنها وعن شعبها

الرئيس الجزائري: فلسطين في ضمير ووجدان كل جزائري ولن نتخلى عنها وعن شعبها