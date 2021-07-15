حماس تدين اعتقال قوات الاحتلال العشرات من طلبة جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اعتقال قوات الاحتلال العشرات من طلبة جامعة بيرزيت خلال مشاركتهم في زيارة تضامنية مع عائلة الأسير البطل منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن محاولات الاحتلال ستفشل في المس بروح المقاومة لدى أبناء شعبنا، وهذه المحاولة البائسة من أجل الترهيب والتي حشد فيها الاحتلال كل مسمياته الأمنية ليعلن في بيان عسكري عن اعتقال العشرات من نشطاء الكتلة الإسلامية، هي حركات استعراضية لن تخيف أبناءها في التعبير عن وفائهم لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، فهم تيجان فخار يحملونها فوق الرؤوس.وتوجهت الحركة بالتحية لطلبة جامعة بيرزيت وأبناء الحركة الطلابية كافة، مشيرة إلى أن "الحركة الطلابية كانت وما زالت هي حضن المقاومة فكرا وعملا، وهذه المعاقل التي تعودت الثورة ستظل على عهد المقاومة والوفاء لها".