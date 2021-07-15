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صحيفة: شرطة دبي تستخدم طائرات مسيّرة إسرائيلية خلال فعاليات معرض إكسبو

صحيفة: شرطة دبي تستخدم طائرات مسيّرة إسرائيلية خلال فعاليات معرض إكسبو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (جلوبس): إن طائرات مسيّرة إسرائيلية ستتولى حماية المشاركين في معرض إكسبو 2020 والمقرر في مدينة دبي الإماراتية.

وأكدت الصحيفة أن شرطة دبي اختارت منظومة طائرات مسيّرة من شركة "إسرائيلية" سيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة في أوقات المعرض العالمي الشهير.

وأوضحت أن ذلك يأتي من أجل تقصير وقت استجابة الشرطة للأحداث خلال المعرض في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن معرض إكسبو 2020 كان يفترض أن يقام العام الماضي لكن تأجل بسبب جائحة (كورونا)، قبل أن يتم وضع تاريخ جديد له في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

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