الكتلة الإسلامية تعلق على اعتقال 45 طالباً من جامعة بيرزيت





وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



على إثر إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على اعتقال طلاب وطالبات الجامعة المشاركين في زيارة عائلة الأسير البطل منتصر شلبي، فإن الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت تؤكد على ما يلي:



أولا: نقول للاحتلال المجرم بأن أساليبه الهمجية وبربريته وعدوانه لن تفلح في كسر شوكة أبناء جامعة الشهداء ولا النيل من عزائم طلابها وطالباتها الذين قطعوا على أنفسهم العهد بمواصلة دورهم الوطني والنقابي، وستبقى جامعة بيرزيت وطلابها وطالباتها وحركتها الطلابية في مقدمة صف العمل الوطني والنقابي.



ثانيا: ندعو إدارة جامعة بيرزيت وأسرة الجامعة للتداعي لاجتماع وتنسيق عاجلين والتحرك على كل المستويات القانونية والحقوقية والإعلامية والاحتجاجية لمتابعة هذا العدوان الهمجي على الطلبة، وبذل كل الجهود للضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.



ثالثا: نطالب كل المؤسسات الحقوقية والقانونية بالتحرك العاجل لفضح جريمة الاحتلال وحشد الجهود الضاغطة للإفراج عن الطلبة المعتقلين في أقرب وقت.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، تصريحاً، عقبت من خلاله على اعتقال 45 طالباً من الجامعة.