شؤون فلسطينية

فلسطين: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 13، قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، نابلس 1، الحليل 1، قطاع غزة 74".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 6، رام الله والبيرة 1، نابلس 2، الخليل 3، طولكرم 2، قطاع غزة 76".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 560,195 بينهم 398,324 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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