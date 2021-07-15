الصحة: ارتفاع بمؤشر إصابات متحور "دلتا" في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنذكر مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة الغربية وسام صبيحات، أن الاستقرار في المنحنى الوبائي لفيروس "كورونا" ما زال نسبيًا للحالات، منوهًا إلى أنهم ينظرون بترقب شديد لهذا الاستقرار.وقال صبيحات لـ"صوت فلسطين" اليوم الخميس: إن "هناك زيادة بسيطة في مؤشر الإصابات، لكن بدأنا نلاحظ ان هناك ارتفاع بمؤشر إصابات متحور دلتا".وأضاف: "إننا مقبلون على طفرة جديدة منتشرة بكافة محافظات الوطن"، معربًا عن أمله بعدم ارتفاع مؤشرات الإصابات وأن لا نصل إلى الارتفاع الشديد بعدد الإصابات.وأكد وجود 50 إصابة من الطفرة الجديدة، مشيرًا إلى أن اللقاحات تعطي أجسام مناعية مضادة لهذه الطفرة وهذا مثبت من خلال الشركات المصنعة ومن خلال العلماء والخبراء، ويكون الشخص الملقح بدون أعراض وأحيانًا تكون خفيفة.وأوضح صبيحات، أن معظم الحالات التي تم تشخيصها في محافظات الوطن حوالي 50 حالة معظم أعراضها تتراوح ما بين البسيطة إلى المتوسطة، آملًا أن لا يكون هناك تطور على تلك الحالات وعلى غيرها من الحالات التي من المتوقع أن يتم تشخيصها.وختم بالقول: "إننا مقبلون على عيد الأضحى المبارك وسيكون هناك اكتظاظ"، داعيًا المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية واستمرار عملية تلقي اللقاحات حتى لا تزيد أعداد الإصابات.