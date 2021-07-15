شؤون فلسطينية

المطران حنا: نطالب بوقف عمليات هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية

المطران حنا: نطالب بوقف عمليات هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم نداء عاجلا الى عدد من المؤسسات الحقوقية والانسانية في عالمنا مناشدا اياهم بالوقوف الى جانب شعبنا وخاصة فيما يتعلق بعمليات هدم المنازل ومصادرة الاراضي في الاراضي الفلسطينية.

وقال: "اننا نناشدكم بأن تقوموا بدوركم الانساني في وقف هذه الجرائم المروعة بحق شعبنا حيث ان سياسات هدم المنازل مستمرة ومتواصلة وما يحدث في سلوان وفي الشيخ جراح وفي غيرها من الاماكن هو خير شاهد على ذلك".

وتابع: "لا تتركوا شعبنا الفلسطيني لوحده يقارع جلاديه فالواجب الانساني يحثكم جميعا على ان تعملوا من اجل مناصرة هذا الشعب المظلوم الذي يعتدى عليه في كافة تفاصيل حياته وقد وضع سيادته هذه المؤسسات في صورة ما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات هدم لمنازلهم وضرورة وقف حد لهذه الممارسات".

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