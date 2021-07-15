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شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال تقرير "كورونا" اليومي في قطاع غزة، إلى أنه تم إجراء 682 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 76 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 115483 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1440 حالة، وإجمالي المتعافين 112965 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1078 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة، من بينها 31 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   226300جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 93673 شخصا".

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