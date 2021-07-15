الصالح يضع حجر الأساس لمقر صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية في رام الله

رام الله - دنيا الوطنوضع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمقر الصندوق في رام الله.وشارك في وضع حجر الأساس وكيل الوزارة توفيق البديري، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وأعضاء من مجلس بلدي رام الله، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.وقال الصالح "إن وضع حجر الأساس اليوم يُعد تتويجًا لجهود الصندوق عبر السنوات السابقة، وبعد 16 عامًا على تأسيسه كان لا بد من استكمال البناء المؤسسي ليتكلل بإنشاء مقر دائم للصندوق، والذي يعتبر علامة فارقة نحو تعزيز استدامته وتمكينه من القيام بدوره الريادي في تطوير قطاع الحكم المحلي".وأضاف أن وضع حجر الأساس، جاء بعد قيام بلدية رام الله مشكورة بتخصيص قطعة أرض لصالح بناء مقر للصندوق، مشيدًا بدور البلدية ومساعيها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وباحتضانها للعديد من المؤسسات الوطنية على أراضيها.وأكد الصالح أن الوزارة ومنذ سنوات عديدة لديها رؤية في أن تكون مؤسسات الدولة لها مقرها وكيانها الخاص إلى حين بنائها في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، معربًا عن أمله في أن يتم تنفيذ بناء المقر على أرض الواقع بشكل سريع لخدمة الوطن والإنسان، بجهود مجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية.بدوره، أكد حديد أهمية وضع حجر الأساس لمقر الصندوق الذي سيشكّل منطلقًا لعمل قيادة وطواقم الصندوق في خدمة الهيئات المحلية كافة، مشيرًا للدور التكاملي لعمل الوزارة والبلديات والصندوق لخدمة المواطن الفلسطيني والعمل على تلبية احتياجاته.