الجبهة الشعبية: افتتاح الإمارات سفارة لها في تل أبيب "سقوط جديد في وحل الخيانة"

رام الله - دنيا الوطنوصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، افتتاح الإمارات سفارتها في تل أبيب رسمياً، بعد أسبوعين من افتتاح الاحتلال سفارة له في أبو ظبي، بأنّه سقوط جديد في وحل الخيانة.واعتبرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنّ "النظام الإماراتي يصرّ على المضيّ في هذا المسار التطبيعي والخياني رغم حالة الرفض الشعبية العربية، والتداعيات الكارثية لهذه العلاقات مع الكيان الصهيوني على استقرار المنطقة العربية وخصوصاً في الخليج الذي أصبح مرتعاً للوجود والتدخلات الصهيونية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والأمنية والأكاديمية والإعلامية والرياضية".وشدّدت الجبهة على أنّ "العدوّ الصهيوني هو من سيجني ثمار هذه العلاقات مع الإمارات وغيرها، التي لن تحصد إلّا العار والهزيمة والمزيد من العبودية والتبعية للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية".ودعت الجبهة الشعبية الجماهير العربية وخاصةً في الخليج والإمارات تحديداً، إلى توسيع جبهة الرفض لهذه العلاقات التطبيعية من خلال خطواتٍ عمليةٍ ومحاصرة سفارات الاحتلال، و"الضغط لطرد السفراء والبعثات الدبلوماسية الصهيونية؛ فالأرض العربية التي ناضلت وقدّمت الملايين من أجل طرد الاستعمار وضحّت من أجل فلسطين وقضيتها العادلة وهويتها العربية، يجب أن تظلّ منطقة محرّمة على العدوّ الصهيوني".