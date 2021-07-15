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لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية

لأول مرة.. سيدة تنافس على الرئاسة في الانتخابات الصومالية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت النائب الصومالية فوزية يوسف حاج آدم، ترشحها رسميا لرئاسة بلادها في الانتخابات الفيدرالية المزمع إجراؤها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد كانت فوزية حاج آدم، وزيرة الخارجية سابقا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بمقديشو، عزمها الترشح كأول امرأة تخوض السباق الرئاسي.

وأوضحت أن الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة في البلاد والمعاناة المستمر للشعب الصومالي دفعتها للترشح في الانتخابات الرئاسية للمساهمة في علاج هذه الأزمات.

وأشارت النائبة إلى أن أجندتها الانتخابية "ستركز داخليا على تعزيز دعم الاقتصاد والأمن"، موضحة أنها تأمل في "إنهاء الصراع مع المتشددين (في إشارة إلى حركة "الشباب") من خلال الجلوس معهم على مائدة المفاوضات".

وخارجيا، قالت إنها ستعمل على تعزيز الدبلوماسية الصومالية من خلال "خلق علاقات مبينة على تبادل المصالح وفق أجندة السياسة الصومالية".

وتقلدت فوزية التي تنحدر من الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) منصبي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في إدارة الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، مما جعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب.

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