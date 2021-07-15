شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش بمنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي أسامة سعيد ربيع (20 عامًا) من بلدة أبوديس عقب اقتحام منزله.

 وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: هشام شوكت ناصر، ومحمد أحمد ناصر من قرية دير قديس غرب رام الله.

 وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس أحمد العدم (29 عامًا) من حي واد شاهين وسط مدينة بيت لحم، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب إبراهيم أحمد الشيخ (23 عامًا)، عقب مداهمة منزل ذويه.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد أحمد أبو صبحة، من بلدة يطا جنوب الخليل، وذلك أثناء عودته من الأردن على جسر الملك حسين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة يطا، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: أحمد أبحيص.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها، ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم. 

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس وداهمت منزل الشيخ وائل حشاش في المنطقة الجنوبية لمخيم بلاطة، وحققت معه ميدانيا وهددته بالاعتقال في حال نوى الترشح والدخول في الانتخابات حال حدوثها خلال الاشهر القادمة.

وفي سياق متصل، جددت قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيتا جنوبي نابلس، وسيّرت آلياتها في البلدة وفتشت عددا من المنازل، ثم انسحبت دون تمكنها من اعتقال أحد.

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