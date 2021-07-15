إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة قرب بلدة الزعيم شرق القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء أمس الأربعاء مستوطن جراء رشق مركبته بالحجارة بالقرب من بلدة زعيم شرق مدينة القدس المحتلة.وذكر موقع 0404 أن المستوطن أصيب خلال قيادته لحافلة على الطريق المؤدي الى مستوطنة معاليه أدوميم.وأوضح أن حجارة ألقاها شبان فلسطينيون اخترقت الزجاج الأمامي للحافلة وأصابت المستوطن بجراح نقل على إثرها الى مستشفى "شعاري تسيديك" لتلقي العلاج.ويوم الأحد الماضي أصيب الحاخام اليهودي المتطرف "شموئيل الياهو" بعد رشق سيارته بالحجارة في بلدة الطور بالقدس المحتلة.وتمكن الشبان من استهداف سيارة الياهو بالحجارة خلال مروره بحي الطور في طريقه الى جبل الزيتون.وفي الآونة الأخيرة تصاعدت عمليات إلقاء الحجارة من قبل الشبان الفلسطينيين صوب المركبات الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال.وتعتبر تلك العمليات من أكثر الأمور التي تؤرق الاحتلال كونها توقع أضرارا محققة في صفوف المستوطنين.